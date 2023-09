Gli eventi e le iniziative degli alti rappresentanti europei sul tema

Ieri la Presidente Ursula von der Leyen ha partecipato al Bloomberg Transition Finance Action Forum, mentre l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell ha convocato i leader dei Balcani occidentali per una colazione di lavoro. La Vicepresidente Dubravka Šuica ha co-organizzato un evento collaterale sul tema “I bambini come agenti di cambiamento” e ha partecipato a diversi eventi collaterali a margine del vertice sugli OSS relativi ai giovani, all’Ucraina e ai diritti dei minori. Il Commissario Janez Lenarčič ha tenuto un discorso in merito alla crisi climatica, ai conflitti e all’azione internazionale al Centro di studi europei dell’Università di Harvard, a Cambridge. Il Commissario Virginijus Sinkevičius ha rappresentato l’UE all’evento ad alto livello a favore della natura e delle persone intitolato “Dall’ambizione all’azione”.

Oggi la Presidente von der Leyen e il Commissario Sinkevičius rappresenteranno l’UE alla cerimonia di firma del trattato sull’alto mare. La Presidente, accompagnata dal Commissario, parteciperà alla cerimonia insieme al Primo Ministro spagnolo, Pedro Sanchez. La Presidente von der Leyen terrà un discorso durante la sessione di apertura del vertice sull’ambizione climatica, in diretta su EbS alle ore 10:00 circa. Nel pomeriggio il Vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič interverrà alla sessione tematica del vertice intitolata “Accelerare la decarbonizzazione mediante la collaborazione e l’attuazione”, in diretta qui alle ore 16:00 circa. La sera la Presidente von der Leyen parteciperà ai premi del Consiglio atlantico.

Il Vicepresidente esecutivo Šefčovič parteciperà all’evento dedicato alla fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale, organizzato dal Canada.

L’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell presiederà insieme all’Egitto la 13a riunione ministeriale del Forum globale contro il terrorismo. Il suo intervento di apertura sarà trasmesso su EbS alle ore 10:00 circa. L’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell parteciperà alla riunione ministeriale del comitato di collegamento ad hoc sulla Palestina, ospitata insieme alla Norvegia. La sera interverrà in occasione di un evento pubblico all’Università di New York intitolato “La costruzione di un nuovo ordine mondiale“, alle ore 17:30 circa. Successivamente parteciperà alla cena dei ministri degli Esteri transatlantici, ospitata dal Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken.

La Vicepresidente Šuica presiederà insieme all’UE, al Belgio, a Malta e alle Nazioni Unite un evento di sensibilizzazione ad alto livello sui bambini nei conflitti armati, intitolato “Lavorare per la pace e lo sviluppo sostenibili: mettere i bambini al centro”. La Vicepresidente presidierà inoltre insieme al Botswana, all’UNAIDS e agli Stati Uniti l’evento ad alto livello dal titolo “Celebrare i progressi mondiali sull’HIV per porre fine all’AIDS e promuovere gli OSS”.

La Commissaria Ylva Johansson parteciperà alla 4a riunione ministeriale del gruppo degli amici delle vittime del terrorismo delle Nazioni Unite.

Il Commissario Lenarčič co-presiederà una riunione ministeriale sulla situazione umanitaria in Sudan e nella regione, intitolata “Il costo dell’inazione in Sudan“.

Il Commissario Sinkevičius parteciperà all’evento collaterale della coalizione di ambizione elevata per la biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, dal titolo “Costruire slancio politico per la ratifica del trattato sull’alto mare”, parteciperà alla riunione “Verso il trattato globale sulla plastica” e interverrà alla tavola rotonda “Difendere i difensori: verso una risposta globale per la protezione dei difensori in prima linea nella crisi climatica”. La sera parteciperà al ricevimento ad alto livello dedicato a foreste, natura e clima.