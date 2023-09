L'obiettivo è fornire ai consumatori gli strumenti per agire a favore della transizione verde

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulle nuove norme dell’UE volte a fornire ai consumatori gli strumenti per agire a favore della transizione verde. Come proposto dalla Commissione nel marzo 2022, le nuove norme modificano la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sui diritti dei consumatori affinché questi ultimi ricevano informazioni adeguate sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti prima dell’acquisto.

Le nuove regole proteggono inoltre i consumatori dalle dichiarazioni ambientali inaffidabili o false e dalle pratiche di obsolescenza prematura.

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Le nuove norme aiuteranno i consumatori a svolgere un ruolo attivo nella transizione verde, fornendo loro gli strumenti necessari per compiere scelte di consumo sostenibili. L’accesso a informazioni affidabili e la protezione contro le pratiche commerciali ingannevoli sono fondamentali per raggiungere tale obiettivo. I consumatori devono essere in grado di trovare risposte a domande quali: un prodotto è concepito per durare? È riparabile? Ha una garanzia di durabilità più lunga in caso di rottura? Le informazioni sull’impronta di carbonio del prodotto sono accurate e affidabili? Insieme ad altre iniziative come il diritto alla riparazione, le nuove norme apporteranno un importante contributo alla transizione verde, coinvolgendo tutti i cittadini in questo impegno.”

Come passo successivo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno adottare formalmente l’accordo politico raggiunto ieri. Maggiori informazioni sulla direttiva sono disponibili online.