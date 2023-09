– Presentato ufficialmente il progetto “Occhio alla truffa, contrasto alle truffe degli anziani”, realizzato dall’ente di Piazza del Popolo, in collaborazione con l’associazione “Ausilia”, grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno.

Si tratta di una campagna informativa e di sensibilizzazione che si sostanzierà in diverse linee di intervento: videoclip contenenti le informazioni sulle più diffuse modalità di truffa e sui comportamenti di autoprotezione più adeguati, distribuzione di migliaia di brochure con volantini e vademecum, divulgazioni sui canal ufficiali del Comune e sui social network, passaggi su radio e giornali.

Previsti anche incontri nei luoghi di aggregazione degli anziani e momenti di formazione per gli operatori delle Forze dell’Ordine, dei servizi sociali e dei volontari.

