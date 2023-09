Inutile il tempestivo intervento dei vigili del fuoco nel quartiere di San Tommaso

Avellino - I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 16’00 di oggi sono intervenuti in piazza Don Luigi Sturzo nel popoloso quartiere di San Tommaso ad Avellino, per un soccorso ad una anziana donna che non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. Una volta saliti al secondo piano del palazzo la settantatreenne è stata rinvenuta priva di vita, sul posto anche i sanitari del 118 i quali ne constatavano il decesso.