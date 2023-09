Borrelli (Europa Verde): “Piaga che va estirpata ad ogni costo, prevedere presidi fissi di Polizia in luoghi noti”

Una donna si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli dopo aver ricevuto un’aggressione verbale da parte di un parcheggiatore abusivo all’esterno dell’ospedale pediatrico Santobono, in via Caiazzo. La donna, secondo il parcheggiatore, era colpevole di rovinargli gli affari poiché aveva occupato un posto auto, all’interno delle strisce blu, con tanto di tagliando parcheggio residenti.

“Quella dei parcheggiatori abusivi è una vera e propria piaga che va estirpata come si fa con l’erba cattiva. All’esterno del Santobono esiste una vera e propria task force dei parcheggiatori che ogni giorno rastrella la zona e realizza proventi da capogiro. In particolare, i nosocomi napoletani sono presi di mira da questi soggetti, capaci di chiedere il pizzo della sosta anche a chi arriva in emergenza al pronto soccorso. Non credo sia difficile prevedere dei presidi fissi della Polizia Municipale all’esterno di tali strutture. Solo con una persecuzione inflessibile e quotidiana di questi reati sarà possibile ripulire le strade di Napoli da questi malviventi, che non solo si macchiano del reato di estorsione, ma spesso diventano violenti e quando non danneggiano le auto di chi si rifiuta di pagare il pizzo arrivano anche ad aggredire fisicamente le persone. I cittadini non possono essere costretti a subire tali soprusi. Nonostante le tante denunce sembra che nulla cambi”. Con queste parole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha raccolto la denuncia di una cittadina.