New York - L’UE ha avviato ieri una settimana di riunioni ed eventi ad alto livello durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell, insieme alla Commissaria Jutta Urpilainen, hanno rappresentato l’UE in un incontro trilaterale con l’Unione africana e le Nazioni Unite. Successivamente il Presidente Michel, l’Alto rappresentante/Vicepresidente e la Commissaria Urpilainen hanno tenuto un incontro bilaterale con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. La sera l’Alto rappresentante Borrell ha ospitato, congiuntamente con il Qatar e l’Istituto internazionale per la pace, una cena ministeriale sul Medio Oriente alla quale hanno partecipato circa 30 rappresentanti provenienti da tutto il mondo. È possibile consultare il comunicato stampa qui. La Vicepresidente Dubravka Šuica ha rappresentato l’UE in eventi ad alto livello durante la Giornata di accelerazione degli OSS, in cui ha annunciato un sostegno di 22 milioni di € a favore delle organizzazioni per i diritti delle donne e i movimenti femministi e 16,5 milioni di € a sostegno degli sforzi dell’iniziativa Global Spotlight per porre fine alla violenza sulle donne. La Vicepresidente è intervenuta inoltre durante l’evento ad alto livello dell’UNICEF “Champions for Children, Child Rights at the Heart of the Global Goals”.

Oggi la Presidente Ursula von der Leyen e la Commissaria Urpilainen rappresenteranno l’UE al vertice sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). L’Alto rappresentante Borrell ospiterà insieme al Regno dell’Arabia Saudita e alla Lega degli Stati arabi, in collaborazione con la Giordania e l’Egitto, una riunione ministeriale sul processo di pace in Medio Oriente intitolata “Peace Day effort”. Nel pomeriggio presiederà la riunione annuale informale dei ministri degli Affari esteri dell’UE, che tratterà innanzitutto di Sahel e Ucraina. L’Alto rappresentante Borrell terrà una conferenza stampa alle ore 18:00 circa, che sarà trasmessa in diretta su EbS. La sera parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, convocata dalla presidenza giapponese del G7.

La Vicepresidente Šuica ospiterà e parteciperà a una serie di eventi ministeriali sui diritti dei minori. La Commissaria Johansson parteciperà alle riunioni ministeriali sulla coalizione globale per affrontare le minacce legate alle droghe sintetiche e sulla rete diplomatica per il reinsediamento. La Commissaria Urpilainen presiederà una riunione ad alto livello sulla strategia di investimento Global Gateway dell’UE a margine del vertice sugli OSS, in cui presenterà il sostegno di 30 milioni di € dell’UE alla “Digital Transformation Window” del fondo comune per gli OSS delle Nazioni Unite e la selezione di un nuovo gruppo consultivo a livello imprenditoriale del Global Gateway.