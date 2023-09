Promobasket Marigliano Vs Asd Scandone Basket Avellino

I biancoverdi si impongono nell’amichevole al Pala Napolitano

Avellino – E’ stata un’ anticipazione del campionato la gara amichevole che si è disputata ieri, domenica 17 settembre, alle 18:30 al Pala Napolitano di Marigliano tra i padroni di casa della Promobasket e la Scandone Basket Avellino. – E’ stata un’ anticipazione del campionato la gara amichevole che si è disputata ieri, domenica 17 settembre, alle 18:30 al Pala Napolitano di Marigliano tra i padroni di casa della Promobasket e la Scandone Basket Avellino.

Entrambe le squadre stanno continuando il percorso di avvicinamento alla prima giornata di campionato che li vedrà impegnati nello stesso girone di serie B interregionale a partire dal prossimo 30 Settembre.

La compagine napoletana guidata dall’esperto coach Petrillo è reduce dalla promozione in serie B e quest’anno cercherà di confermarsi anche nella nuova serie, potendo sfruttare l’esperienza di giocatori di categoria come Ingrosso e Longobardi, quest’ultimo tra l’altro non è stato della gara.

La partita ha visto i biancoverdi imporsi con il punteggio di 67-81 , in un match giocato con grande intensità e sempre guidato dalla squadra irpina.

Le gambe cominciano a girare meglio e migliorano le percentuali al tiro, iniziano anche ad affinarsi i meccanismi d’attacco e di difesa.

Soddisfatto coach Sanfilippo che ha rivisto buone trame di gioco da parte dei suoi uomini che hanno confermato i progressi delle ultime uscite e quella grinta necessaria per affrontare i prossimi impegni ufficiali: “E’ stata una buona gara, dobbiamo migliorare in alcune letture del gioco ed essere più pazienti, a volte, essendo una squadra giovane ci facciamo prendere dalla frenesia. Siamo sulla buona strada”

Per la squadra del Presidente Trasente è stata certamente un’ottima occasione per tenere alti i ritmi dell’intero roster nonostante le assenze di Bassilekin e Sanchez, ancora fermi ai box per problemi fisici; la loro condizione sarà valutata nei prossimi giorni dallo staff medico.

E’ prevista per oggi, alle ore 18:30, la ripresa degli allenamenti per i biancoverdi al Pala Del Mauro per continuare la preparazione. La prossima amichevole precampionato li vedrà impegnati mercoledì 20 settembre, al Pala Silvestri di Salerno, contro i padroni di casa della Power Basket.

I Parziali della gara: 19-21; 9-18; 21-16; 18-26