L'appuntamento è il 23 e il 24 Settembre.

La Pro Loco di Domicella (Av), in vista della sagra del Cuzzetiello che si terrà il 23 e il 24 Settembre, comunica quando segue sui suoi canali ufficiali:

“Vi aspettiamo Sabato 23 Settembre con Giocolandia, una serata dedicata a giochi per bambini e adulti e Domenica 24 Settembre per il solito appuntamento con la “Corsa dei Carruoccioli” in cui abbiamo aggiunto tantissime novità come il Cuzzitiello che potrete degustare in entrambe le serata.”

