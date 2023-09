Avellino – Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro

Al via alla terza tappa dell'evento.

Oggi, Lunedì 18 settembre, alle ore 17,30, presso l’Auditorium Polo Giovani in via Morelli e Salvati, 16, si è tenuto l’incontro dal titolo “ITS a che punto siamo: criticità e opportunità”.

La “Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro”, negli anni, si è affermata tra gli eventi di maggiore interesse in grado di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo. Essa individua nella formazione e nel lavoro gli strumenti fondamentali per l’emancipazione della comunità, vuole essere un momento di condivisione, dibattito e apprendimento capace di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del Mezzogiorno. Promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, anche quest’anno registra la partnership con la Regione Campania e rappresenta l’occasione per presentare le attività e le misure promosse dalla Regione con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus, in particolare sui temi della formazione e del lavoro.

«Oggi è diventata una necessità, per le imprese, ricercare delle competenze. E’ proprio questo il momento buono per il match tra ragazzi e imprese. Le fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono un veicolo, rapido, verticale e diretto verso la risoluzione di questi. problemi », così esordisce Bruno Scuotto, Presidente Delegato Cabina di regia ITS Regione Campania.

Ha poi continuato: «La formazione è teorico-pratica ed è una terza via reale tra la scelta di continuare a studiare e conseguire una laurea oppure entrare direttamente senza competenza specifiche nel mondo del lavoro. L’ITS è una terza via molto virtuosa perchè significa entrare dalla porta principale dopo due anni di un corso teorico-pratico che dà la possibilità di entrare da protagonisti nel mondo del lavoro. Attualmente la Regione Campania possiede 16 ITS, di cui 2 nella provincia di Avellino, ed è seconda in Italia dopo la Lombardia ».

All’evento è poi intervenuta anche Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Regione Campania: «Il nostro obiettivo è sostenere quella che è una formazione terziaria nella quale crediamo molto perchè mette al centro quelle che sono le esigenze delle imprese e da lavoro ai ragazzi. Quello dell’ITS è un sistema ancora poco conosciuto, molte persone la confondono ancora con la formazione professionale, mentre è una formazione post-diploma tagliata su misura delle imprese che durante gli stage conoscono i ragazzi e le ragazze potendo assumerli subito dopo. Il vantaggio principale delle ITS è che formano i ragazzi secondo le loro esigenze. I corsi infatti vengono fatti su misura della persona. Un altro vantaggio non da poco conto è che lo stage viene fatto direttamente nell’impresa ».