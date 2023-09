“Finalmente il ‘muro di Berlino’ eretto nel disinteresse generale a Largo Sermoneta sta venendo giù grazie all’intervento della Capitaneria di Porto, restituendo a cittadini e turisti un angolo di panorama di ineguagliabile bellezza nel mondo. E’ il risultato anche delle nostre continue segnalazioni su questa inaccettabile situazione che ha visto erigere sopra una cancellata realizzata su una scogliera una copertura a protezione dei clienti di un circolo privato, senza tener conto di aver oscurato il panorama a tutti gli altri cittadini che passeggiando sul Lungomare o frequentavano il lido pubblico adiacente si ritrovavano all’improvviso questa barriera visiva. Ringrazio gli uomini della Capitaneria per essere intervenuti per far rimuovere questa orrenda staccionata nera” Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha più volte chiesto la rimozione della barriera. Dopo 30 anni il panorama al Largo Sermoneta di Napoli sarà, finalmente, restituito alla città. Infatti si sta procedendo a rimuovere le barriere oscuranti che furono realizzate da un lido privato. Tutte le parti che oscurano la visuale sono già state eliminate adesso si sta discutendo sull’eliminazione anche della cancellata. “Magari doveva essere fatto prima e certe cose come quelle che imbruttiscono e privano cittadini e turisti di uno degli angoli più belli di Napoli non dovrebbero mai essere consentite. “- dichiarano il deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri municipali di Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.