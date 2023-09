Ieri, 14 settembre, omaggio al poeta avellinese.

Ieri, Giovedi 14 settembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Provinciale ‘’S. e G. Capone’’, si è tenuta la manifestazione in omaggio del celeberrimo poeta irpino Alfonso Nannariello : “In memoria di Alfonso Nannariello, conversazione con il figlio Emanuele e poeti irpini” . La manifestazione è stata organizzata dai suoi colleghi scrittori Franco Festa ed Emilia Cirillo.

Nato e vissuto a Calitri, docente di religione, scrittore e poeta scomparso il 24 gennaio del 2022, Alfonso Nannariello ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chiunque l’abbia conosciuto. Con i suoi scritti ha saputo cogliere l’essenza del dialetto, da lui definito “senza grasso di vocali” , e ha saputo rielaborare il passato, intrecciandosi con la complessità del presente. Tanti gli scritti sul senso ultimo delle parole calitrane, degli usi e costumi del suo territorio, rinvenendo in essi antichissimi gesti. Nelle sue poesie grande è la tensione spirituale e fortissima la sua appartenenza alla terra, intesa come madre, donatrice di vita e di nutrimento. Tra le sue ultime pubblicazioni, ricordiamo: Con l’acqua dei pantani (2021), Ai morti: poesie (2020), Con sorda eco: poesie (2020), De Sanctis: ritratto per interposta persona (2017).

Tante le persone che hanno partecipato alla manifestazione ed ognuna ha voluto ricordare il poeta citando versi delle sue poesie. Tra questi figurano la collega Emilia Bersabea Cirillo, la quale ha voluto celebrare lo scrittore ricordando la partecipazione condivisa da entrambi come giudici ad un concorso letterario. “Era felicissimo di condividere con me questo percorso.” La scrittrice poi ha continuato:” Vedevo che intorno a lui c’era una gioventù desiderosa e vogliosa. Alfonso era un un maestro per molte persone.”

“Per me era mio padre, semplicemente questo, però sono consapevole del fatto che era una persona importante anche per tutta la comunità di Calitri e penso anche, senza falsa modestia, per l’Irpinia. Sono milioni gli insegnamenti che mi ha lasciato e trovarne uno tra tanti non è semplice”, così ha commentato il figlio ad ormai un anno e mezzo dalla scomparsa del padre.