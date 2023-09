"Quando ho avviato questo progetto, volevo aprirmi a nuovi orizzonti, diversi dalle palestre comuni ed oggi posso dire di esserci riuscito, alla luce dei complimenti che riceviamo dai soci"

AVERSA. 10 anni di storia. Era il 16 settembre del 2013 quando Teodosio Torero fondò il centro sportivo “Platinum Gym”, sito in Viale Kennedy 54, in Aversa. In tanti hanno cambiato la loro vita, scoprendo i benefici di una quotidianità sana e dedita allo sport, seguendo i consigli del personal trainer e preparatore atletico aversano.

Un cammino che Teo (come lo chiamano tutti) ha avviato sin da piccolo, dalla tenera età di 5 anni, e che è continuato fino all’apertura del centro sportivo. In questi anni, la “Platinum Gym”, sempre al passo coi tempi ed in costante aggiornamento, ha organizzato diversi campionati Italiani di Body Building presso il Palazzetto dello Sport “Palajacazzi”, corsi di formazione in sede in convenzione col C.O.N.I., corsi di B.L.S.D. con associazioni di volontariato, eventi di moda e spettacolo e manifestazioni col patrocinio del comune di Aversa.

La struttura vanta una sala allenamento oltre 300 mq, dove sono presenti attrezzature di tipo isotonico e “Free weight” ed un comparto specificamente dedicato all’allenamento a corpo libero. Inoltre, è possibile partecipare a diversi corsi presso una seconda sala di 300 mq, recentemente completamente rinnovata (con pavimentazione professionale tecnica).

“Chi frequenta la Platinum Gym sa che siamo una grande famiglia in costante ampliamento - dichiara Teodosio Torero -. Quando ho avviato questo progetto, volevo aprirmi a nuovi orizzonti, diversi dalle palestre comuni ed oggi posso dire di esserci riuscito, alla luce dei complimenti che riceviamo dai soci. In base ad ogni esigenza ed ad ogni fascia di età, abbiamo aggiornato e continuiamo ad aggiornare le tecniche di allenamento e la struttura. Spero che in futuro un numero sempre maggiore di persone possa intraprendere uno stile di vita sano nel nome dello sport”.