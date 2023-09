Il progetto è attuato in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e la Rete europea dei consiglieri regionali e locali del Comitato delle Regioni

Cesinali (Av) – Il comune di Cesinali aderisce al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, lanciato dalla Commissione europea, che punta a creare una rete europea di rappresentanti politici locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei, sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e locale.

Nell’ambito della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, che ha l’obiettivo di aiutare e supportare i rappresentanti locali a presentare le politiche, le azioni e le iniziativedell’UE al proprio collegio elettorale e a promuovere la discussione e il dibattito su tali politiche, il sindaco di Cesinali ha nominato il consigliere Claudio Petrozzelli nelle vesti di rappresentate locale incaricato di curare i rapporti con la massima istituzione europea.

“Ringrazio il sindaco Fiore per aver riposto fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di mettermi all’opera per continuare il lavoro iniziato quest’estate, partecipando prima allo European Youth Event di Strasburgo e successivamente alla prima Summer Academy lanciata dagli uffici del Parlamento europeo e della Commissione europea in Italia. È per me un grande onere e onore dover contribuire alla promozione delle politiche messe in atto in europa, al fine di creare maggior consapevolezza nelle comunità locali dell’importante sforzo portato avanti dalle istituzioni europee per garantire uno sviluppo equo e sostenibile.” Dichiara Petrozzelli.

