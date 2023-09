La manifestazione si svolgerà il 16 e il 17 settembre a Summonte con la sua spettacolare Torre Angioina

Avellino – Si è svolta questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione di “Sentieri Mediterranei – Per le vie dei borghi e dei castelli più belli d’Italia”. La manifestazione si svolgerà il 16 e il 17 settembre a Summonte con la sua spettacolare Torre Angioina e fa parte di un progetto più ampio, di partnership con i Comuni di Baselice, Bisaccia, Guardia Lombardi, Montemiletto e Monteverde, che si svilupperà in diversi eventi a partire da dicembre.

Presenti alla conferenza stampa il primo cittadino di Summonte, Ivo Capone in compagnia di sindaci e consiglieri delegati delle amministrazioni partner del progetto. “Questi due giorni - ha affermato Capone - saranno un’opportunità unica per esplorare la bellezza del nostro borgo, passeggiare lungo il suggestivo percorso ambientale e scoprire le meraviglie custodite nel nostro museo civico. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, gli uffici competenti e la Pro Loco “Submontis”, per il grande sforzo compiuto nell’organizzare la manifestazione”.

Capone, inoltre, nel corso della conferenza stampa, ha annunciato, che questa mattina, presso la Camera di Commercio di Avellino, è stato depositato il marchio di Sentieri Mediterranei. Una due giorni tra food, con prodotti tipici-locali e straordinari spettacoli artistici e musicali. Ospiti principali Roy Paci & Aretuska che si esibiranno il 16 settembre, a partire dalle 22:00. Il giorno successivo, invece, sarà possibile seguire gli O’ Rom in concerto.

La direzione artistica di “Sentieri Mediterranei”, è stata affidata a Carmelina D’Amore: “Ringrazio i sindaci per la fiducia che hanno dato a questo progetto. Un percorso per visitare luoghi straordinari e gustare i prodotti tipici. Valorizzare il territorio invitando i turisti a scoprire queste terre bellissime non solo in estate ma durante tutto l’anno”.

“Sentieri Mediterranei – Per le vie dei borghi e dei castelli più belli d’Italia” è un progetto finanziato dai fondi Poc della Regione Campania (Linea strategica “Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e cultura”.

Programma di eventi per la promozione turistica della Regione Campania. “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” – Giugno 2023 – Maggio 2024 D.G.R. n. 176 del 04/04/2023) e si svilupperà in diversi eventi che oltre a Summonte coinvolgeranno altri cinque Comuni.

Si partirà il 2 e 3 dicembre con Monteverde riconosciuto come “Borgo più accessibile d’Europa”; Il 7 e 8 dicembre ci si sposterà a Montemiletto con la “Torrecella”, un balcone sull’Irpinia e il Sannio; L’8 e 9 dicembre l’appuntamento sarà a Baselice, nel beneventano, con Palazzo Lembo; Il 16 e 17 dicembre sarà possibile visitare Guardia Lombardi, secondo comune più alto d’Irpinia; Infine, alle porte del Natale, il 22 e 23 dicembre, sarà il turno di Bisaccia con il Castello Ducale.

L’obiettivo sarà quello di far emozionare il viaggiatore, lasciandosi travolgere dal fascino di torri ardite e spettacolari saloni, dalla bellezza di borghi unici e dalle prelibatezze enogastronomiche che coinvolgeranno due province, Avellino e Benevento.