Tutti i corsi saranno tenuti ed organizzati da Salvatore Mazza, attore, docente e formatore teatrale

Avellino – Nei giorni di lunedì 18 e martedì 19 settembre presso il “Circolo della Stampa”, ci saranno le prove aperte gratuite per i corsi di teatro. I bambini e i ragazzi fino ai 16 anni potranno presentarsi dalle 17 alle 19, mentre dalle 19 alle 20 possono partecipare coloro che hanno dai 17 anni in su.

Tutti i corsi saranno tenuti ed organizzati da Salvatore Mazza, attore, docente e formatore teatrale: “Il laboratorio di teatro, che da più di trent’anni teniamo, è un modo per abbattere le barriere e innalzare l’animo al di sopra della quotidianità formale. Con l’azione e la pratica teatrale si rivive in “tanti” e in “uno”, si accetta lo sguardo dell’altro, si fa qualcosa per se stessi, si creano relazioni. E’ di sicuro un’esperienza d’impatto, necessaria, viva, poetica, di libertà, che coinvolge corpo, voce, mente e spirito.”

Un programma didattico e formativo completo ed approfondito, un entusiasmo sempre coinvolgente, una costante sperimentazione comunicativa animeranno i corsi organizzati dal Clan H, la compagnia teatrale storica d’Irpinia che, anche quest’anno, farà conoscere il magico ed unico mondo del teatro a bambini, ragazzi ed adulti.

I laboratori teatrali toccheranno tutti gli aspetti per chi vuole scoprire il mondo del teatro quali: dizione, ortoepia, linguaggi non verbali, recitazione, poesia, movimento, improvvisazione, uso della voce per terminare con la preparazione di una performance finale. Non mancheranno workshop integrativi con attori e registi. Quest’anno il motto è: ogni cosa, vista da qui, si illumina!

Chi è interessato può richiedere tutte le informazioni all’indirizzo clanhteatro@gmail.com, oppure consultare la pagina ufficiale Facebook della Compagnia teatrale Clan H.