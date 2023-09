Questa mattina la presentazione del progetto

Si è svolta questa mattina, presso la sede di Avellino Della Camera di Commercio, in Piazza Duomo, la presentazione del progetto inerente al corso di alta formazione “Esperto CSR per integrare la sostenibilità in azienda”.

Tale corso è stato promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, in collaboraione con il Consorzio Universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio e prenderà via il prossimo 29 settembre.

«L’Ente Camerale» – ha dichiarato Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera Irpinia Sannio – «Ha ritenuto opportuno, in coerenza con la propria mission istituzionale, promuovere questa importante e nuova attività formativa per fornire assistenza specialistica alle imprese del proprio territorio e sostenerle per accrescere la loro competitività. Il corso intende trasferire conoscenze e competenze per supportare le PMI nel processo di inserimento del concetto di responsabilità sociale nella governance dell’impresa e nel suo modello di business, come fattore di competitività ed al fine di creare un legame più stretto con il territorio, puntando a migliorare i rapporti tra il tessuto economico imprenditoriale e i propri portatori di interesse» – ha proseguito il Commissario Straordinario.

​«Questa nuova figura professionale» – ha affermato Riccardo Realfonzo, Professore Ordinario di Economia dell’Università del Sannio e direttore scientifico del corso» – «Ha raggiunto in Italia, negli ultimi tempi, una popolarità sempre maggiore: la responsabilità sociale sta diventando un tema di rilevante interesse per le aziende che oggi devono rispondere all’esigenza di portare avanti il proprio business senza arrecare danni all’ambiente e alla società ma, anzi, portando benefici e vantaggi al contesto in cui operano» – ha concluso il Professore Realfonzo.

​