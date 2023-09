Scattato il ritiro della patente di guida

Mercogliano (Av) - I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un 40enne del luogo per “Guida sotto l’influenza di alcool”: fermato in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifici accertamenti l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e al ritiro della patente, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’auto risultata sprovvista di assicurazione obbligatoria.

Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato un 37enne della provincia di Benevento per “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di alterazione psicofisica”: controllato a Roccabascerana, nonostante l’evidente sintomatologia ha rifiutato l’invito di sottoporsi al test alcolemico.

Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente di guida.