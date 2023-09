Sabato, 16 settembre, a partire dalle ore 19:30, Avellino ricorda i bombardamenti del settembre 1943 nell’ottantesimo anniversario di quella drammatica vicenda che segnò un’intera città, facendo calare il buio sulla sua comunità.

“Con animo fierissimo” è l’iniziativa che il Settore Cultura del Comune di Avellino, in sinergia con l’associazione Magnitudo, ha organizzato per rievocare, dal punto di vista visivo ed emozionale, quel tremendo 14 settembre di 80 anni, fa quando dal cielo arrivò la morte.

“Con animo fierissimo” è l’iniziativa che il Settore Cultura del Comune di Avellino, in sinergia con l’associazione Magnitudo, ha organizzato per rievocare, dal punto di vista visivo ed emozionale, quel tremendo 14 settembre di 80 anni, fa quando dal cielo arrivò la morte.