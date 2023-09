Il giorno 13/09/2023, dalle ore 09.00 alle ore 15.00

L’Alto Calore comunica:

“Comune di: MERCOGLIANO (via Nazionale Torrette), per consentire i lavori di allacciamento sulla nuova rete idrica in località via Nazionale Torrette di Mercogliano, il giorno 13/09/2023, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade:

Via Antonio De Curtis;

Via Nazionale Torrette, lato sx – direzione Avellino – dal civico n. 22, al civico n. 155.”