Carissimi

Il nuovo anno scolastico è alle porte e gli studenti di ogni ordine e grado, dopo la pausa estiva, sono pronti a riprendere il loro percorso di formazione e crescita fra i banchi di scuola.

Fare lezione in presenza è già il primo aspetto positivo di questa nuova avventura che consentirà loro di lavorare in sinergia con i compagni e i docenti.

Negli ultimi anni, il Covid ha messo a dura prova l’animo euforico, sereno e creativo dei protagonisti della scuola ma, pur con la massima attenzione alle misure sanitarie essenziali, auguro a tutti di riscoprire la dimensione della socialità nella sua essenza più genuina affinché possa ripristinarsi quel clima di gioia e di senso di appartenenza che solo la scuola può dare ai nostri studenti.

Auguro a tutti di abitare con gioia gli spazi delle aule, dei laboratori, dei corridoi, delle palestre, con l’auspicio di crescere bene e maturare insieme nuove ed entusiasmanti esperienze, patrimonio inestimabile dell’infanzia, della fanciullezza, dell’adolescenza.

Sappiamo tutti che sono aumentate in modo esponenziale, fra i giovani, l’aggressività, la violenza, l’assunzione di alcolici, di droghe leggere e non.

Fragili e insicuri, sembra quasi che oggi non si dia più il giusto valore alla vita e a tutte le cose belle e semplici che un tempo erano per tutti noi motivo di gioia. Dunque il nostro compito sarà quello di guidare, animare, instillare nei futuri cittadini la voglia di scoprire nuovi valori.

La comunità educante, in sinergia con le agenzie del territorio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha il dovere di ricercare risposte nuove e modalità migliori per educare alla cultura della legalità, al rispetto dell’altro, alla cittadinanza attiva.

Che la gioia delle famiglie, la viva partecipazione delle Istituzioni, il collegiale impegno della comunità scolastica possano concorrere a realizzare un anno scolastico pieno di soddisfazioni per tutte le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti per i “cittadini in erba” della nostra città.

Durante il periodo estivo l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Provincia, la Regione e i vertici della scuola, si è adoperata per risolvere i piccoli e grandi problemi evidenziati nei precedenti mesi in modo da garantire che il 2023/2024 sia un anno totalmente sicuro da tutti i punti di vista.

Mi corre l’obbligo di precisare che è fondamentale che la scuola recuperi e motivi la nostra utenza, certi che la cultura concorra in modo specifico alla formazione dell’uomo e del cittadino.

È necessario ricostruire il rapporto di fiducia nelle istituzioni in modo che i ragazzi a scuola si sentano protetti, compresi e soprattutto amati e, a loro volta, anche i genitori riconoscano il ruolo fondamentale della scuola nella formazione dei loro figli.

Io sarò con Voi insieme all’Amministrazione tutta , pronto a sostenervi nel quotidiano, a venire incontro alle vostre richieste, a condividere le vostre iniziative e a supportarvi in tutte quelle situazioni che richiedono maggiore attenzione ed impegno.

Non abbiate remore a coinvolgermi tutte le volte che lo riterrete opportuno, certi di poter contare sul supporto incondizionato dell’Amministrazione Comunale.

Lavoreremo come sempre in sinergia e con le stesse finalità per far rinascere uno spirito di squadra sempre garante del successo di tutti e di ciascuno.

Tutti insieme opereremo per suscitare prima ed alimentare dopo, in ogni ragazzo, la voglia di apprendere e, quindi di migliorarsi come uomo e come cittadino.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Che il 2023/2024 sia l’anno della rinascita!!!