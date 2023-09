Grottaminarda (Av) – Convocata una nuova seduta del consiglio comunale

Grottaminarda (Av)

– La Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del civico consesso presso la sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, per il giorno 15 settembre in prima convocazione e per il 19 settembre in seconda, alle ore 17.30 senza ora di tolleranza.