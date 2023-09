Oltre a portare un significativo impatto economico attraverso il flusso di turisti, la risonanza mediatica ottenuta ha elevato il profilo della città in tutto il Sud Italia e oltre

Avellino - Conclusione straordinaria per l’Avellino Summer Festival, l’evento estivo che ha arricchito la vita culturale della città dal 24 luglio al 10 settembre. La manifestazione ha avuto una portata eccezionale, con oltre 50 date e una varietà di eventi che hanno spaziato dalla musica al teatro, dalla comicità al cinema, dedicando particolare attenzione a tutte le fasce d’età, coinvolgendo un pubblico intergenerazionale. Grazie alla visione e all’operato dell’Assessore agli Eventi Stefano Luongo, Avellino è stata proiettata nel panorama nazionale degli eventi estivi. Oltre a portare un significativo impatto economico attraverso il flusso di turisti nel capoluogo irpino, la risonanza mediatica (grazie anche alla media partnership con Rai Radio 1) ottenuta ha elevato il profilo della città in tutto il Sud Italia e oltre.

L’ultima serata del festival, ospitata a Rione Mazzini, ha visto l’esibizione dei Cugini di Campagna, culminando in un successo straordinario che ha sigillato la riuscita dell’intera manifestazione. Ma il successo del festival non è da attribuire a una sola serata: artisti del calibro di Tananai, Achille Lauro, Gaia, Rosa Chemical, Geolier, Coma Cose, Rhove, Daniele Silvestri, Michele Zarrillo e Carl Brave, lo show di Nostalgia ’90, così come i comici Biagio Izzo, Pasquale Palma, Ciro Giustiniani e Simone Schettino, hanno reso questa edizione indimenticabile.

Piazze gremite in tutto il capoluogo, con un occhio di riguardo anche per le zone più periferiche. Dal concerto di Geolier del 2 agosto alla Smile Arena che ha attirato appassionati da tutto il Sud, fino all’evento principale del 16 agosto con nomi di risonanza nazionale come i sopracitati Achille Lauro, Tananai e Gaia. La programmazione del Summer Festival ha dato ampio spazio anche agli artisti locali che si sono esibiti quotidianamente durante le date di un cartellone che non ha conosciuto tregua.

Avellino, quest’estate, è tornata a splendere e a vivere.