Domenica 17, alle 18:30, l’attesissima prima, con protagonisti, Massimo Borriello, Angela Caterina, Luigi Frasca e Fiorella Zullo

Cesinali - Al via la nuova stagione del “Teatro d’Europa” di Cesinali, con la direzione artistica di Gigi Savoia che, per il debutto, ha scelto un classico della commedia, “Taxi a due Piazze”, scritta nel 1983 da Ray Cooney e messa in scena in Italia dal grande Johnny Dorelli. Domenica 17, alle 18.30 (replica domenica 24), l’attesissima “prima, con protagonisti, Massimo Borriello, Angela Caterina, Luigi Frasca e Fiorella Zullo. Completano il cast, Yuri Iannone,Vincenzo Gregorio, Antonio Lariccia e Vincenzo Morante. Una simpatica storia di bigamia, con il protagonista che conduce una doppia vita con due mogli diverse.

Lo spettacolo si apre proprio con le due consorti, Carla e Barbara, che contattano due commissariati romani per avere notizia del marito, un tassista. L’uomo ha avuto un incidente e, in ospedale, ha comunicato le residenze. Tornato a casa di Barbara, ha inizio l’esilarante gioco degli equivoci, il castello di bugie che il marito bigamo dovrà costruire per nascondere la verità. “Festeggiamo il trentennale della nostra attività- commenta il presidente del “Teatro d’Europa” Luigi Frasca- riproponendo al pubblico i cavalli di battaglia della nostra carriera”-. Il cartellone è molto variegato, includendo anche le drammaturgie di Pirandello ed i monologhi scritti da Angela Caterina, con il sipario delle fiabe dedicate ai bambini. “Per gli spettatori- precisa Caterina- questa programmazione è un invito a scoprire il teatro a tuttotondo, anche se è possibile sottoscrivere l’abbonamento per le singole sezioni. Per tutti noi, è una grande emozione calcare, dopo trenta anni, il palcoscenico che ci ha visti crescere guidati proprio dal direttore artistico Gigi Savoia, che cura la regia dei nostri spettacoli”-.