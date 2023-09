– E’ tutto pronto per la sperimentazione nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico “It Alert”, che raggiunge i territori interessati in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti attraverso un messaggio inviato ai cittadini.

I cittadini presenti sul territorio, anche di passaggio, riceveranno sui propri cellulari, ove accesi, un messaggio che sarà segnalato da una notifica diversa da quella preimpostata, e che segnalerà la potenziale allerta. In questo caso, ovviamente, si tratterà solo di un test di verifica della funzionalità del sistema.

