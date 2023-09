Napoli, piazza Dante senza controlli in balìa degli scooter. La protesta social di Marco Zurzolo

Borrelli (AVS): “Da tempo chiediamo più controlli, è ora che qualcosa cambi”

“Lo sfogo attraverso i social di Marco Zurzolo per quanto accade a piazza Dante, dove nell’area pedonale imperversano scooter che scorrazzano tra pedoni, passeggini, bimbi che giocano a pallone, senza alcun riguardo per i danni che potrebbero arrecare agli altri, conferma quanto denunciamo da tempo. La piazza è terra di nessuno. Gruppi di giovanissimi in sella a scooter potenti in tre e senza casco spadroneggiano tra i tavolini dei bar e dei locali presenti. Piccolo spaccio anche in pieno giorno senza che nessuno intervenga. Il quesito che Zurzolo pone è anche il nostro: dopo tante belle parole in occasione dei funerali di Giò Giò quante altre vittime dovremo piangere, per quanto tempo ancora dobbiamo vivere nel terrore? E’ tempo che le cose cambino, anche in fretta, se vogliamo riprenderci la città sottraendola alla cultura della violenza, della sopraffazione e della strafottenza per le regole di civile convivenza” . Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.