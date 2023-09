Borrelli (AVS): “Arroganza inaccettabile, video inviato alla Polizia Municipale. Stop alle occupazioni abusive di suolo pubblico”

“Il video che abbiamo ricevuto da alcuni residenti del quartiere Barra ha dell’incredibile. Un’intera strada, la seconda traversa di via Villa Bisignano, è stata interamente requisita per ospitare l’evento del ‘gender reveal’ di una coppia di giovani del posto. Non solo tavoli e palco per lo spettacolo, ma anche bouvette, chioschetti, una pedana per sfilate e una struttura con video a led per il countdown. Il tutto animato da un presentatore della serata e musica a tutto volume andata fino a notte fonda. Abbiamo inviato il video alla Polizia Municipale per verificare se esista un’autorizzazione per questo evento e come mai, nonostante le ripetute chiamate al centralino da parte dei residenti, nessuno sia intervenuto per accertare quanto accadesse” . Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale hanno inviato il video alcuni residenti.