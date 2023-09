Mario Grieco, originario di Morroni, una piccola frazione nel comune di Bonito (AV), ha vissuto un percorso straordinario che è iniziato come un caso fortuito. Grazie alla sua creatività e ai brevetti che ha sviluppato, ha conquistato il mondo dell’invenzione, ma è stato il destino a condurlo verso un’avventura imprevista nel mondo del cinema.

L’Incursione nel Cinema

Nel 2022, la vita di Mario Grieco ha preso una svolta inaspettata quando è stato scelto per recitare in “The Equalizer 3″, un film diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Denzel Washington, distribuito al cinema in questi giorni. Grieco ha interpretato il ruolo del titolare di una trattoria italiana in due scene cruciali del film. Quest’opportunità cinematografica ha dato modo a Mario Grieco di vivere quest’esperienza come un arricchimento personale e professionale.

Un’Esperienza Unica