Borrelli: “Il Governo si decida a concedere la deroga sul Superbonus, da noi proposta, per la ristrutturazione degli edifici nelle aree colpite dal bradisismo.”

La terra ha tremato ancora ai Campi Flegrei.

Nella serata del 7 settembre, alle 19.45, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8. Una delle scosse più forti degli ultimi 20 anni.

Lo sciame sismico è stato avvertito in gran parte di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli.

“Gli eventi sismici legati al fenomeno del bradisismo continuano a susseguirsi ed è preoccupante per la stabilità degli edifici. Il Governo deve intervenire per fare attività di prevenzione. Stiamo ancora attendendo la deroga sul Superbonus 110% dello sconto in fattura e della cessione del credito per ristrutturare gli edifici nelle aree colpite dal bradisismo proposta da noi in Aula durante l’ordine del giorno che fu approvato all’unanimità. I tempi si stanno allungando troppo. Infine servono gli aggiornamenti dei piani di evacuazione e le esercitazioni” – queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.