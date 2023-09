Per le sei persone a bordo solo tanto spavento

Mugnano del Cardinale (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 19’00 di oggi 8 settembre, sono intervenuti nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, subito dopo l’uscita del casello autostradale di Baiano, per un incendio che ha interessato un pulmino in transito con a bordo sei persone, le quali una volta che si sono accorti della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, per i malcapitati solo tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Baiano.