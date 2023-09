Segnalazione al “112” di una lite in atto, presumibilmente per questioni di viabilità, tra il 20enne e l’autista di un bus di linea urbana

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, un 50enne e un 20enne del luogo per “violenza privata, minaccia, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali”.

I fatti si sono verificati nella mattinata dello scorso 6 settembre su pubblica via – in località Rione Mazzini/Contrada Quattrograne Ovest del capoluogo irpino, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta a seguito di segnalazione al “112” di una lite in atto, presumibilmente per questioni di viabilità, tra il 20enne e l’autista di un bus di linea urbana.

L’immediato intervento dei Carabinieri e le informazioni acquisite hanno permesso ai militari dell’Arma di individuare e rintracciare i presunti responsabili (uno di essi già noto alle Forze dell’ordine):

- il 20enne, che avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente il conducente del bus sferrando, quando il pullman era fermo, un colpo con un casco mandando in frantumi il deflettore sinistro del bus e le cui schegge colpivano al volto ed al capo il conducente che, dopo le prime cure sanitarie effettuate sul posto da personale del 118, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino;

- il 50enne, che avrebbe fermato prima la corsa di un secondo bus della linea urbana 8 e successivamente tentato di aggredire l’autista senza riuscirci danneggiando parti del mezzo.

Restano ancora da chiarire i motivi alla base dei gesti.