Questa sera, al Parco del Teatro, l’inconfondibile sound del sax sopranino di Genta e il jazz progressivo degli “Hobby Horse”. Domani, il viaggio in musica prosegue con l’artista olandese e con la band irpina “SciarmaMusic”

Avellino Jazz entra nel vivo, con una due giorni all’insegna della migliore musica e della più coinvolgente sperimentazione sonora.

Questa sera, a partire dalle 20:30, nel Parco del teatro “Gesualdo”, tocca a Virginia Genta ed agli “Hobby Horse”. Il terzo appuntamento del festival organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, con la direzione artistica dell’associazione “Fond Mus It”, sarà così impreziosito dall’inconfondibile sound del sax sopranino di Genta, artista visiva e musicista autodidatta che, dal Delta del Po, ha girato l’Europa, il Nord America, la Russia e la Cina.

Tante e prestigiose le collaborazioni, con musicisti della scena free internazionale: da Chris Corsano, a John Paul Jones dei Led Zeppelin, da Sonic Youth ad Hartmut Geerken.

Si proseguirà con gli “Hobby Horse”, trio jazz progressivo/sperimentale/crossover, nato nel 2010 e diventato una delle punte di diamante della nuova scena jazz italiana.

Stessa location e nuovi artisti per la serata di domani, 9 settembre. Il viaggio in musica di “Avellino Jazz” proseguirà, alle 20:30, con l’artista olandese Jaap Blonk. Il compositore, interprete e poeta autodidatta, unico per la sua potente presenza scenica e la sua voce, sarà la star della quarta giornata. A seguire la band irpina “SciarmaMusic”, nuovo progetto multidisciplinare, nato da una costola dello storico gruppo di free jazz “Sinjarma Jazz”, che porterà sul palco Giuseppe Vietri, Gianni Papa, Antonio Iacuzio, Paolo Godas e Stefano Costanzo.

«Con “Avellino Jazz” – sottolinea la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – Avellino si è trasformata nel palcoscenico internazionale di alcuni tra i più famosi artisti del genere. Un festival che arricchisce l’offerta culturale e musicale della nostra città, in un luogo particolarmente affascinante come il Parco del Teatro, che l’Amministrazione ha riqualificato e reso vivo per la fruizione dei cittadini».