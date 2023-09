Il progetto sarà realizzato in Campania e prevede collaborazioni con l'Università di Napoli e con diverse imprese della regione

La Commissione ha approvato, in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, una misura italiana del valore di 52,3 milioni di € a sostegno di Leonardo S.p.A. per lo sviluppo di un modello industriale innovativo e completamente digitalizzato per la produzione e la gestione del ciclo di vita di componenti per aerostrutture complessi (il cosiddetto “progetto NEMESI”).

L’obiettivo di questa misura è sostenere la ricerca e lo sviluppo di un nuovo modello industriale digitalizzato e automatizzato da applicare al processo di produzione e assemblaggio di strutture di fusoliera per aeromobili di trasporto regionale.

Il progetto sarà realizzato in Campania, regione assistita, e prevede collaborazioni con l’Università di Napoli e con diverse imprese della regione, tra cui piccole e medie imprese. L’aiuto assume la forma di sovvenzione diretta a Leonardo S.p.A., a copertura di circa il 65% dei costi ammissibili.

La Commissione ha valutato la misura sulla base delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione del 2022. La Commissione ha costatato che la misura è necessaria e adeguata per sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali innovative nel settore aeronautico, contribuendo in tal modo agli obiettivi strategici dell’UE relativi alla transizione digitale. La Commissione ha inoltre concluso che l’aiuto agevolerà lo sviluppo di un’attività economica e che avrà un “effetto di incentivazione” in quanto il beneficiario non avrebbe realizzato l’investimento in assenza del sostegno pubblico. La Commissione ha constatato infine che la misura è proporzionata e non comporterà effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell’UE. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura italiana in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.104370 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.