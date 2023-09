Il 7 settembre concerto a Villa Preziosi, storica location del Fiano Festival la cui edizione 2023 sarà presentata nel corso dell’evento

Aiello del Sabato - Sarà Villa Preziosi ad ospitare la prima edizione del Premio Irpinia Arte, conferito dalla comunità di Aiello del Sabato all’orchestra Sonora Junior Sax che sabato 7 settembre si esibirà dal vivo in un luogo simbolo per il piccolo paese irpino. Giovanissimi sassofonisti che si integrano ad un gruppo di altrettanto giovani tutor, già concertisti esperti, in un coinvolgente solo – tutti che spazia dai brani più classici al repertorio popular, trattato con ironia e virtuosismo. La Sonora Junior Sax è formata da ragazzi e ragazze tra i 9 e i 23 anni, tutti allievi ed ex allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale. Il direttore dell’Orchestra è Domenico Luciano, i tutor (docenti) che guidano questo ensemble sono: DomenicoLuciano, Luigi Cioffi, Angela Colucci, Nicola De Giacomo e Michele D’Auria.

Un evento unico e speciale, come spiega il Sindaco Sebastiano Gaeta: «Con il Premio Irpinia Arte vogliamo riconoscere il giusto valore all’eccellenza artistica e ai contributi culturali di rilievo nella nostra provincia. L’obiettivo è celebrare coloro i quali con la loro creatività, ispirazione e impegno, hanno arricchito e arricchiscono il tessuto culturale dell’Irpinia. Attraverso l’arte, la musica, la letteratura, il teatro e ogni altra forma di espressione artistica, i destinatari di questo premio lasciano un’impronta profonda sul territorio, traccia di un patrimonio immateriale inestimabile. Per questo motivo il Premio Irpinia Arte vuole essere sia un attestato di stima da parte della comunità di Aiello del Sabato che un’ispirazione per le future generazioni, un invito a seguire le passioni, continuando a illuminare il nostro mondo con l’arte».

L’antica dimora della famiglia Preziosi – costruita nel ‘600 – riaprirà al pubblico per raccontare l’inizio di un nuovo percorso artistico e culturale per il comune della Valle del Sabato, pur restando legata alla storia del Fiano Festival: i giardini e le sale della Villa hanno visto crescere negli anni la manifestazione che ancora oggi caratterizza e identifica Aiello e proprio questo ritorno sarà il trampolino di lancio per l’edizione 2023 del Fiano Festival, che verrà ufficialmente presentata nel corso dell’evento.