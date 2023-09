Riceviamo e pubblichiamo: Lunedì 4 Settembre 2023 alle ore 19.30 presso Masseria Ogliarola a Squinzano (Km. 2 S.P. Squinzano-Casalabate), si svolgerà la presentazione ufficiale del terzo volume dell’opera “Storia di Trepuzzi” di Rino Longo, con prefazione di Giacomo Fronzi,edito da Edizioni Esperidi.

Introdurrà e condurrà la serata Salvatore Capodieci presidente del Circolo Culturale Galileo, interverrà Giacomo Fronzi docente di Estetica e Filosofia presso l’Università di Bari, insieme all’autore Rino Longo sarà presentel’editore Claudio Martino.La serata sarà allietata dalla musica della pianista Vanessa Sotgiu.

L’evento è organizzato dal Circolo Culturale Galileo di Trepuzzi. Info: 389 5661839.

Il libro. “Ai suoi due precedenti volumi dedicati alla storia di Trepuzzi” Rino Longo affianca, “una terza opera, costruita con uguale scrupolo, ma forse attraversata da un sentimento e un pathos diversi. Questo terzo libro è, infatti, il risultato di una necessità intima che non risponde semplicemente al consolidato lavoro di raccolta di informazioni e di storie che ha tenuto impegnato l’Autore per molti anni. Si tratta, probabilmente, di qualcosa di più profondo e che trova le proprie ragioni nel bisogno di non “limitarsi” a descrivere la fisionomia della nostra comunità e del nostro paese, ma di coglierne l’anima, di tratteggiarne le connotazioni più segrete, di inabissarsi in un mondo verso il quale ci si sente in qualche modo ri-conoscenti” (dalla prefazione di Giacomo Fronzi). Non solo la storia di un paese dunque, bensì anche le storie, i personaggi, il folklore e le tradizioni: il tutto arricchito da poco più di 100 immagini.