La video denuncia dei residenti inviata al deputato Borrelli

Napoli, a via Firenze il mercatino abusivo dell’illegalità. La video denuncia dei residenti inviata al deputato Borrelli: “No a nuovi mercatini della monnezza, grave mancanza di controlli. Così si alimentano criminalità e disordine”

“La video denuncia che ho ricevuto sul grave stato di degrado in cui versa via Firenze, una delle strade principali a ridosso della stazione centrale di Napoli, è davvero preoccupante. Un nuovo mercatino della monnezza ha preso forma, animato da decine di bancarelle improvvisate lungo tutta la strada gestite da disperati che tentano di vendere prodotti di ogni genere la cui provenienza è, a dir poco, impossibile da identificare. Tra stracci, prodotti alimentari, oggetti recuperati dalla spazzatura, i cui scarti restano poi abbandonati sul marciapiede, risulta quasi impossibile restituire dignità a questo luogo. Preoccupa anche l’assoluta mancanza di controllo in un’area densamente affollata, spesso teatro di risse e accoltellamenti, prossima a una delle principali porte d’ingresso turistiche della città. Abbiamo più volte detto No a nuovi mercatini della monnezza nel centro della città, che alimentano criminalità, violenza e disordine. Bisogna intervenire subito prima che questa situazione si radichi rendendo la vita impossibile a commercianti e residenti”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la video denuncia.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/328487866214348