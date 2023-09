Grande successo per il secondo appuntamento di Irpinia Terra di Mezzo – Cultura Ri-sorgente con Rita Di Tizio a Santa Lucia di Serino.



Secondo Akkordeon Magazin “Una delle pochissime fisarmoniciste italiane eccellenti per fantasia e versatilità, qualità che le vengono riconosciute in Italia ed a livello internazionale” e l’enciclopedia statunitense “Times Square Press” l’ha inserita tra “i migliori fisarmonicisti contemporanei del mondo” e la rivista “Accordion Stars” nel 2019 e 2020 l’ha premiata come “fisarmonicista donna dell’anno”.



Ha presentato presso la Chiesa Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di Santa Lucia di Serino, lo scorso venerdì 1 settembre, il suo ultimo progetto dal titolo – ripreso da un verso del testo di Oblivion – “Vibración fatal”.

Un viaggio sonoro appassionato che parte dal tango nuevo di Astor Piazzolla, ha omaggiato il genio musicale di Richard Galliano, toccato il vals criollo (Que nadie sepa mi sufrir) e si è concluso a est con le vibranti note della Czardas.



Continua il programma della quarta edizione di Irpinia Terra di Mezzo – Cultura Ri-sorgente fino al 6 Settembre. L’evento che toccherà sei comuni irpini in un connubio di arte, musica, cultura e tradizione. Ideato dalla direttrice artistica Fiorenza Calogero, in questa settimana prenderà forma ad un vero e proprio villaggio culturale itinerante, che attraverserà storie e memorie di donne, dall’Italia, alla Tunisia, fino all’Iran: artiste talentuose, eclettiche, impegnate faranno da guida in questo viaggio immersivo tra mostre, concerti e spettacoli capaci di dare valore ad un’Irpinia ricca di patrimoni immateriali, che sa esprimersi anche nell’apertura verso il mondo.



E infatti il tema della quarta edizione è “DiVoceinDonna”, declinato al femminile con una narrazione che include l’uso del linguaggio musicale, artistico, culinario, artigianale e fotografico. Ci si muoverà nel tempo, dal passato alla contemporaneità, per conoscere l’evoluzione e la crescita del percorso di emancipazione femminile, comprenderne le dinamiche, gli ostacoli, i traguardi raggiunti, ma continuando a volgere lo sguardo ad un futuro che richiede ancora l’impegno di tutta la società per affermare libertà e diritti.



Irpinia Terra di Mezzo è un progetto realizzato insieme ai Comuni di Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, Cesinali, Pietradefusi Dentecane, Sorbo Serpico e Salza Irpina.



«Un invito all’ascolto, attraverso storie che ci consentiranno di approfondire quel processo che ha portato le donne ad emanciparsi, a dichiararsi autonome e indipendenti, ad affrancarsi in un mondo che le avrebbe volute immobili e silenti»: dichiara la direttrice artistica Fiorenza Calogero. Che continua: «Saranno storie che attingono e traggono forza dai rituali e dagli insegnamenti del passato, in cui la trasmissione orale fa si che “di voce in donna”, cioè attraverso la voce delle donne, ci sia un’evoluzione che vive, palpita e cresce anche grazie alla salvaguardia della tradizione».



L’evento sarà realizzato grazie “all’intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale”.



Per maggiori informazioni visita il sito www.irpiniaterradimezzo.it e sui social alle pagine ufficiali su Facebook e Instagram www.facebook.com/irpiniaterradimezzo www.instagram.com/irpiniaterradimezzo





PROGRAMMA



SANTO STEFANO DEL SOLE

31 agosto – 6 settembre Mostra Fotografica Il Volto delle Donne Irpine Personale di MARIANNA RESTAINO e Mostra della pittrice ANNA MARIA VALLARIO Cromatiche Visioni presso Chiesa San Giovanni, piazza del Sole ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00



Installazione Le donne nella tradizione popolare: Primommo, Zeza, Caporabballi e Pacchiane foto usi e costumi, presso Cortile Palazzo Baronale ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00



31 agosto Escursione culturale Sentieri del paesaggio e della cultura popolare: La Rosamarina, partenza ore 16:00, piazza del Sole. Punti d’interesse: Chiesa di Santo Stefano, Chiesa dell’Immacolata Concezione, Palazzo Baronale, Cappella del Santissimo Sacramento, Cappella dell’Annunziata, Belvedere della Gentilezza



Presentazione del libro di FRANCESCA GRASSI Sul gradino di marmo presso Cortile Palazzo Baronale ore 18:30

Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso piazza Brini ore 20:00



Concerto di SERENA BRANCALE Tour 2023 presso piazza del Sole ore 21:30



5 settembre Escursione culturale Sentieri del paesaggio e della cultura popolare: La Rosamarina, partenza ore 16:00 da piazza del Sole. Punti d’interesse: Chiesa di Santo Stefano, Chiesa dell’Immacolata Concezione, Palazzo Baronale, Cappella del Santissimo Sacramento, Cappella dell’Annunziata, Belvedere della Gentilezza



Presentazione del libro di MARIANGELA BARLETTA Viole del pensiero presso Cortile Palazzo Baronale ore 18:30



Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso piazza del Sole ore 20:00



Concerto di FLO presso piazza del Sole ore 21:30



SANTA LUCIA DI SERINO



31 agosto – 6 settembre Mostra Fotografica Il Volto delle Donne Irpine Personale di MARIANNA RESTAINO e Mostra della scultrice MARIA RACHELE BRANCA Il Presente Un Tempo Sospeso presso Oratorio della Chiesa dell’Arciconfraternita dei Sette Dolori di Maria Santissima, piazza Dante ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00



Escursione culturale Lungo le strade della tradizione, partenza da piazza Dante ore 16:00. Percorso e punti d’interesse: Chiesa Santa Maria della Sanità, Convento delle Clarisse, Arte Presepiale e Artigianato di Legno e Ricami realizzate dalle suore di clausura, Visita al Museo e alla Casa di San Giuseppe Moscati, sentiero della Valle di Serino. La passeggiata verrà accompagnata da un esperto della Maschera Serinese che racconterà i personaggi principali di questa antica tradizione nei giorni di Carnevale.



1 settembre Appuntamento culturale San Giuseppe e Nina Moscati, due vite dedicate ai poveri con la Prof.ssa MARIA TERESA D’AVENIA, presso Palazzo Moscati ore 18:00



Presentazione del libro Azzurro Amianto a cura di EMILIA BERSABEA CIRILLO presso Cortile Moscati ore 18:30



Installazione animata Le donne nella tradizione popolare: Primommo, Zeza, Caporabballi e Pacchiane presso piazza Dante ore 20:00



Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso piazza Dante ore 20:00



Conferenza – concerto Una carezza alle donne iraniane con PEGAH MOSHIR POUR, attivista per i diritti umani e digitali, ore 21:30. A seguire concerto di “Vibraciòn final” di RTA DI TIZIO, fisarmonicista, presso Chiesa Santissimi Apostoli Pietro e Paolo.



CESINALI



31 agosto – 6 settembre Mostra Fotografica Il Volto delle Donne Irpine Personale di MARIANNA RESTAINO presso Proloco Cesinalese ore 10:00 – 13.00 e 16:00 – 22:00



2 settembre Evento culturale Le donne nella tradizione popolare: Primommo, Zeza, Caporabballi e Pacchiane con il prof. UGO VUOSO e ROBERTO D’AGNESE, presso Sala Consiliare piazza Savero Urciuoli ore 18:00



Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso via Roma ore 20:00



Concerto di M’BARKA BEN TALEB presso piazza Saverio Urciuoli ore 21:30



PIETRADEFUSI / DENTECANE



31 agosto – 6 settembre Mostra Fotografica Il Volto delle Donne Irpine Personale di MARIANNA RESTAINO presso Torre Aragonese ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00 Installazione foto e costumi Storie di donne e di briganti presso Giardini della Torre Aragonese ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00



3 settembre Escursione culturale Passeggiata arte e gusto. Partenza presso piazza Nicola Melisci ore 16:00. Punti d’interesse: Dentecane (famosa per l’antica tradizione della lavorazione del torrone), Centro Storico, Torre Aragonese, Chiesa di Maria SS. Annunziata, Convento delle Suore Francescane Immacolatine, Fondazione Pascucci, Museo Francescano delle Suore Immacolatine dedicato alla Beata Teresa Manganiello, Chiesa San Paolo Apostolo.



Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso via Roma ore 20:00



Concerto di TOSCA presso piazza Dante Troisi, Dentecane ore 21:30 Per il concerto di Tosca obbligo di prenotazione, fino ad esaurimento posti, su whatsapp: 3319000565



SORBO SERPICO



31 agosto – 6 settembre Mostra Fotografica Il Volto delle Donne Irpine Personale di MARIANNA RESTAINO presso Casa Comunale, piazza Mandela ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00



4 settembre Escursione culturale Il borgo antico, partenza presso piazzale Carmine Cerza ore 16:00. Punti d’interesse: Palazzo Brancaccio, Chiesa della SS. Annunziata, Palazzo Tito Manlio, Chiesa Madre, Sorgenti di Saliceto



Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso Piazza Mandela ore 20:00 Ti ho vista ieri – in musica di PATRIZIA LAQUIDARA presso Chiesa Madre dei Santi Nomi di Gesù e Maria ore 21:30



Concerto “La Voce della Tradizione” presso piazza Mandela ore 23:00



SALZA IRPINA



31 agosto – 6 settembre Mostra Fotografica Personale di MARIANNA RESTAINO presso Palazzo Imperiale D’Afflitto ore 10:00 – 13.00 e 16:00 – 22:00



6 settembre Escursione culturale Passeggiata lungo i sentieri dei briganti, partenza presso piazza Michele Capozzi ore 16:00. Punti d’interesse: Chiesa San Sebastiano, Chiesa Madre dedicata ai Santi Pietro e Paolo, Chiesa della Madonna delle Grazie, Palazzo Imperiale D’Afflitto Evento Storie di Donne e Briganti a cura dell’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI RUGGIERO presso Palazzo Imperiale d’Afflitto ore 18:30



Presentazione del libro Solo una storia Privata a cura di ROSARIA PATRONE presso Palazzo Imperiale D’Afflitto ore 20:00



Evento Salotto gastronomico – Food Truck Irpini presso via Banda di Luccaro ore 20:00



Concerto di FIORENZA CALOGERO presso piazza Michele Capozzi ore 21:30