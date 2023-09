Adibito al trasporto di persone disabili

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 3 settembre, sono intervenuti a Mercogliano sulla SP EX SS 374, via Partenio la strada che porta al Santuario di Montevergine, per un incendio di un pulmino in transito, adibito al trasporto di persone disabili. A bordo del veicolo vi era una persona disabile e due accompagnatori i quali erano riusciti a mettersi in salvo, e per loro oltre tanto spavento nessuna conseguenza di rilievo. Le fiamme che hanno avvolto il pulmino sono state spente unitamente ad alcune sterpaglie che avevano preso fuoco a bordo strada.