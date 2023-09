Non si può escludere si tratti di un esercizio giovanile

Questa Associazione Nazionale ( A.N.G.S.E. ) con la presente informa tutti i Mass Media Nazionali ed Internazionali nonché il Mondo dell’Arte e della Cultura che dopo circa 20 anni dal ritrovamento del Quadro in oggetto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di ROMA nella Sua lettera datata 12 Luglio 2018 prot. 19015 ( che noi analizzeremo attentamente mettendo in risalto alcune inesattezze del Ministero e della Soprintendenza di Salerno- Avellino ) tra l’altro afferma che NON SI PUO’ escludere si tratti di un esercizio giovanile, ancora legato agli esordi del pittore in ambito simbolista e consiglia di rivolgersi alla M.C. Escher Foundation .

In tal modo si “ arrende “ e “ ALZA BANDIERA BIANCA”.

Inoltre sempre nella medesima lettera firmata dal DIRETTORE GENERALE Caterina Bon Valsassina del Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio IV ROMA riporta : La perizia (CONSULENZA GRAFICA ) effettuata a cura del proprietario, che attribuisce la paternità della dedica sul retro del disegno al pittore M.C. Escher, non esclude la possibilità che l’opera, di mano di altro artista, fosse di proprietà di Escher stesso e successivamente da lui donata come ricordo.

La comunicazione Ministeriale conclude scrivendo :

Premesso quanto sopra, si consiglia alla proprietà di rivolgersi direttamente alla M.C. Escher Foundation di Baarn, la quale potrà fornire risposte certe in merito all’attribuzione, anche in base ad una corretta interpretazione delle scritte che vi appaiono su retro.

Al riguardo si rappresenta che il proprietario dell’Opera, il Sig. DE FEO Raffaele già in data 10.01.2005 inviò una lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno e avviso di avvenuta consegna ( vedasi copia ) n. RR 00250401011 a : Willem.F. Veldhuysen M.C. Escher Foundation BAARN OLANDA con la quale il DE FEO li avvisava di questo ritrovamento. Quali sono stati i risvolti udite udite :

4236/10 R.G. notizie di reato / Mod.21 ( vedasi copia allegata )

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di A V E L L I N O RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO ( artt.416, 417 c.p.p.,130 D.L.v.271/89 )

Al Giudice per le indagini preliminari Presso il Tribunale di Avellino IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nel registro di cui all’art.335 c.p.p. nei confronti di :

VELDHUYSEN MARK, nato il 25 .02.1958 a Baarn Ferdinant ( Paesi Bassi ) residente a Huycklaan n. 3- 3743 AK Baarn

Difeso dall’Avv. Giovambattista Maggiorelli del Foro di Velletri- di fiducia- con studio in Velletri ( ROMA ) Piazza G. Falcone, 2

I M P U T A T O

In ordine al reato p. e p. dall’art. 595 comma 3 C.P. per avere a mezzo internet offeso la reputazione di De Feo Raffaele, quale attuale proprietario di un disegno a carboncino del noto pittore olandese Maurits Cornelis Escher che ritraeva il mostro di Loch Ness, definendo tale opera un falso in quanto non fatta ne firmata da Escher . Inoltre, nella sua qualità di amministratore delegato della società M.C. Escher B.V., esprimeva giudizi sull’autenticità dell’opera in termini non corretti laddove affermava che trattavasi di una truffa.

In Volturara Irpina ( AV ) querela del 6.7.2010

www.forteantimes.com Articolo pubblicato a mezzo Internet sul foroil 18.03.2010 e sul sito ufficiale di Nessie l’11.4.2010.

Evidenziata l’acquisizione delle seguenti fonti di prova :

Denuncia Querela del 6.7.2010 ed atti allegati

Rilevato che risultano persone offese dal reato

De Feo Raffaele nato ad Avellino il 6.6.1958 e residente in Volturara Irpina alla Via Piano Freddano

Letti gli artt. 416, 417 c.p.p.,

C H I E D E

L’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del suindicato imputato per i reati sopraindicati.-

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di propria competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Avellino, li 11/12/2012

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ( Dott.ssa. C. ANNECCHINI )

Come si è concluso il processo ? : PRESCRIZIONE.-

Nel seguente Blog vi è anche la Consulenza Grafica giurata al Tribunale di ROMA

