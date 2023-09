Il sipario si alzerà stamattina alle ore 11.00 (fino alle ore 18.00) presso il Ponte Foeniculum

Torrecuso - Ultimi due giorni per degustare gli eccellenti vini alla 48esima edizione di Vinestate, la rassegna dedicata ai vini del Taburno, in programma fino a domenica 3 settembre nell’affascinante borgo di Torrecuso in provincia di Benevento. Un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato ‘Vinestate’ con il Comune di Torrecuso, ed il patrocinio della Regione Campania e dell’Assessorato all’Agricoltura Regionale, della Provincia di Benevento, del Gal Taburno, dell’Ente Parco Taburno-Camposauro e in sinergia con la Cia e la Coldiretti e diverse associazioni territoriali. ‘Vinestate’ è un intervento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ e che rientra nella brandy identity “Campania.Divina”.

Ricco e variegato il programma di oggi, sabato 2 settembre con l’attesissima giornata medievale. Infatti il sipario si alzerà stamattina alle ore 11.00 (fino alle ore 18.00) presso il Ponte Foeniculum di Torrecuso (loc. Pontefinocchio) dove sarà allestito un accampamento medioevale con attività didattico-rievocative a cura dell’Associazione Culturale ‘Benevento Longobarda’. (Per informazioni tel. 329.9734989). Alle ore 18.00 invece ci si sposterà nel centro abitato del meraviglioso Borgo di Torrecuso con l’apertura delle cantine e della mostra collettiva di pittura dei giovani talenti Artkeys Prize quest’ultima nell’ex Cappella di Palazzo Caracciolo – Cito; alle ore 19.00 al via l’apertura degli stand eno-gastronomici e alle ore 19.30 si continua con la serata medievale per le piazze del Borgo a cura dell’Associazione Culturale Benevento Longobarda con spettacolo musicale del gruppo ‘Odor Rosae Musices’. Alle ore 21.00 e alle ore 22.00 degustazioni a cura di AIS Benevento: “Le aspettative del tempo che passa. Aglianico D.O.C.G. Riserva”. (Per informazioni e prenotazioni inviare messaggio al numero whatsapp 340.2554494).

Quest’anno sono tante le cantine che hanno aderito alla kermesse torrecusana, ben 26: Cantine Iannella, Il Poggio, Terre D’Aglianico, Torre dei Chiusi, Fattoria La Rivolta, Cav. Mennato Falluto, Pietrefitte, La Fortezza, Sale della Terra, Cantine del Maresciallo, Torre Varano, I Colli del Sannio, Fontanavecchia, La Dormiente, Cantine Ocone Giovanni, Serra degli Ilici, Lauranti, Cantina del Taburno, Cantina Cocchiaro, Cantine Sciore, I Rapisti, Fusco Libero, Fontana Reale, Cantine Tora, Colle di Vino e Cantine Montruano; e naturalmente nel circuito della kermesse ci sarà anche lo stand di ‘Sannio Consorzio Tutela Vini. All’interno di Vinestate stand gastronomici, espositori di prodotti tipici, artigiani che lavoreranno la ceramica, l’uncinetto e tanto altro ancora.