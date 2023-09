Fumo e fiamme dal vano motore e abbandono del veicolo

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le 11’30 di oggi primo settembre, sono intervenuti sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, nel tratto del territorio del comune di Monteforte Irpino al Km. 33,300 in direzione Canosa, poco dopo il viadotto Acqualonga, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

I due occupanti provenienti dal Casertano e diretti ad Avellino si sono accorti della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore e hanno abbandonato il veicolo richiedendo soccorso alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale immediatamente ha inviato una squadra che ha estinto le fiamme che avvolgevano il veicolo e messo in sicurezza l’area.

In quel tratto la strada è composta da tre corsie e non si è fatto ricorso alla chiusura dell’importante snodo viario durante le operazioni di spegnimento limitando i disagi alla circolazione.