Cambio al vertice dell’Asl di Avellino, Franco Romano è il nuovo direttore amministrativo

Cambio al vertice della direzione amministrative dell’Asl di Avellino, Laura Coppola lascia l’incarico di direttore e le subentra Franco Romano. La decisione è stata comunicata con una delibera del direttore generale Mario Ferrante. “Ringraziamo la dottoressa Coppola per il lavoro svolto e per la collaborazione che mai è mancata con le organizzazioni sindacali” ha commentato Massimo Imparato, segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio. “Il ruolo di direttore amministrativo di un’azienda sanitaria locale strategica, come quella di Avellino, è molto delicato e siamo consapevoli delle sfide e del percorso che attende il nuovo direttore Franco Romano. Nelle prossime settimane occorrerà affrontare temi caldi come quello delle stabilizzazioni del precariato, scorrimento delle graduatorie, il rafforzamento della medicina territoriale attraverso la messa in opera delle case di comunità delle centrali operative e degli ospedali di comunità” spiega Imparato.

Laureato in Economia e commercio, esperto in finanziamenti e gestioni amministrative per la pubblica amministrazione, il curriculum di Franco Romano «conferma l’attenzione e la volontà del dg Mario Ferrante di puntare su professionalità che potranno collaborare alle sfide future e migliorare il sistema sanitario nelle aree interne verso cui Romano sappiamo tenere in maniera particolare essendo lui stesso irpino» spiega Gerardo Belmonte, segretario aziendale Cisl Fp Asl Avellino.

“Il dottor Romano ha un curriculum di tutto rispetto e ha già ricoperto importanti incarichi manageriali nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche – dichiara ancora il segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio – da capo delegazione Cisl Fp per l’azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli ho avuto modo di apprezzarne le grandi doti umane e professionali in occasione degli incontri sindacali che si sono tenuti presso l’azienda ospedaliera napoletana. Sono certo – prosegue Imparato – che lo spirito di collaborazione e la volontà di fornire sempre un miglior servizio per i cittadini garantendo i diritti dei lavoratori saranno ancora una volta i principi su cui si baserà il percorso del direttore Romano a cui auguriamo buon lavoro. La Cisl Fp ci sarà sempre per le battaglie dei diritti dei cittadini e dei lavoratori”.