1, 2 e 3 Settembre 2023: ingresso libero

San Salvatore Telesino (Bn) - Torna la Festa dello Struppolo a San Salvatore Telesino. Il re della cucina sansalvatorese avrà la sua celebrazione il primo weekend di settembre come da tradizione.

“Ci siamo riusciti! Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, dato che il nuovo direttivo della Pro Loco è in carica da poco più di un mese e mezzo, la ventunesima edizione della Festa dello Struppolo è ai nastri di partenza. Il protagonista sarà sempre e solo lui, lo struppolo, e la novità di quest’anno riguarda soprattutto la location che dal centro storico si sposta in piazza Salvatore Pacelli. Abbiamo dovuto ragionare su una nuova disposizione della Festa in quanto piazza Alessandro Telesino, nel centro storico del nostro paese, è ancora oggetto di lavori e quindi una parte importante della manifestazione non poteva essere allestita in quel luogo. Abbiamo pertanto preferito spostarci In piazza Salvatore Pacelli per agevolare l’organizzazione e la distribuzione degli stand e la fruizione di quanti vorranno venire a degustare questo fantastico prodotto gastronomico che, non lo dimentichiamo mai, insieme avanti e peperoni quarantini sono stati riconosciuti prodotti agroalimentari tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole. Ovviamente il menu sarà molto ricco, caratterizzato da carni provenienti da allevamenti locali, dai prodotti caseari e da quelli dei nostri orti, dall’olio e dal vino delle nostre aziende. Le tre serate saranno accompagnate da tanta buona musica, per tutti i gusti e tutte le fasce di età.

Voglio ricordare e sottolineare che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto essenziale dei nostri volontari che tutti i giorni ormai da un mese ci stanno aiutando a preparare la Festa; e di tutte le aziende che si sono messe a disposizione e che ci hanno dato una mano sia a livello materiale che a livello economico e quindi vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor: lachiesa, Titerno Latte, Ruggieri Arredamenti, Parco del Grassano, CAP&G Consulting, Essedi Distribuzione, Pacelli Arredamenti, Iperbriko, Iaquilat. Grazie di cuore a nome di tutto il Direttivo della Pro Loco.

Vi aspettiamo venerdì 1 settembre dalle ore 19.30 per ritrovarci insieme in questa tre giorni densa di buon cibo, musica e allegria!

Il Presidente Egidio Cappella“

Clicca per leggere il Programma Festa dello Struppolo