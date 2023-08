Denuncia a carico di un pregiudicato, sanzioni amministrative e infrazioni al Codice della Strada

Lauro – Disposti dalla Questura, nel Comune di Lauro (AV), proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena. Nel corso dei controlli,effettuati nelle 48 ore scorse, intensificati in occasione del prosieguo dei festeggiamenti patronali, è stata posta particolare attenzione ai reati a carattere predatorio e, in special modo, ai furti in abitazione. Numerose le identificazioni e controlli a veicoli effettuate, in special modo nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

In particolare un 50enne napoletano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per guida senza patente. La denuncia è scaturita dopo che quest’ultimo, a bordo del proprio fuoristrada, incurante all’alt di Polizia, nel tentativo di eludere il controllo proseguiva nel senso di marcia con una brusca accelerazione.

Ne scaturiva un breve inseguimento conclusosi dopo pochi Km. lungo la SS per Nola. Nel corso dell’identificazione si accertava che il conducente del SUV, oltre ad essere censurato per reati di grave allarme sociale era sprovvisto della patente di guida in quanto revocata, oltre ad essere stato già sottoposto ad analoga sanzione nel biennio precedente. A conclusione degli accertamenti è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché recidivo entro il biennio.

Inoltre l’adozione dei citati servizi ha consentito di:

• identificare 120 persone delle quali 34 gravate da pregiudizi;

• controllare 52 autovetture;

• contestare 2 infrazioni al codice della strada;