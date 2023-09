Il fondo per la plastica circolare sostiene le tecnologie avanzate di riciclaggio

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha firmato una partecipazione di 50 milioni di € a favore del fondo per la plastica circolare di Infinity Recycling, un fondo europeo a impatto che investe in imprese che sviluppano nuovi processi per il riciclaggio avanzato della plastica. Il fondo sostiene le imprese con tecnologie scalabili che necessitano di finanziamenti per l’espansione industriale e commerciale delle loro attività. Il fondo per la plastica circolare ha un obiettivo di 150 milioni di €, un terzo dei quali è coperto dall’impegno del FEI. L’operazione è sostenuta dal programma InvestEU.

Il fondo per la plastica circolare sostiene le tecnologie avanzate di riciclaggio, compresi i processi chimici che consentono il riciclaggio integrale dei rifiuti di plastica alla fine del ciclo di vita, la produzione di nuove plastiche con proprietà equivalenti alle plastiche vergini e la loro reintroduzione nella catena del valore esistente. Il fondo può quindi contribuire a rendere l’industria della plastica pienamente circolare.

Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Per la maggior parte degli europei il riciclaggio è già parte integrante della loro vita quotidiana. La realizzazione di una vera economia circolare richiede anche soluzioni industriali che consentano di riciclare la plastica in modo completo, efficiente e ripetuto. I finanziamenti odierni attraverso InvestEU aiuteranno le imprese europee innovative a promuovere un’industria circolare della plastica, fungendo da stimolo per la transizione verde dell’UE.”

Il programma InvestEU fornisce all’UE finanziamenti a lungo termine mobilitando fondi pubblici e privati a sostegno delle priorità dell’Unione. Nell’ambito del programma, il fondo InvestEU è attuato tramite partner finanziari che investiranno in progetti che utilizzano la garanzia dell’UE, mobilitando così almeno 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi.

Il comunicato stampa è disponibile online.