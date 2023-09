La ciliegia di Lari è prodotta in Toscana

Oggi la Commissione ha approvato la “Ciliegia di Lari” come nuova indicazione geografica protetta (IGP).

La ciliegia di Lari è prodotta nei comuni di Casciana Terme-Lari, Terricciola e Crespina-Lorenzana, in Toscana. La lunga storia produttiva della “Ciliegia di Lari” ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne apprezzano la sua particolare qualità distintiva, la naturale dolcezza. La coltivazione della “Ciliegia di Lari” affonda antiche radici nel territorio delle colline pisane e l’esperienza degli agricoltori del luogo, acquisita di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinché la coltivazione della “Ciliegia di Lari” si consolidasse con successo nel tempo, fino a costituire anche un patrimonio storico-tradizionale e culturale di un territorio che trova in Lari il polo principale di conservazione e sviluppo.

Questa nuova denominazione sarà aggiunta all’elenco di 1 652 prodotti agricoli già protetti. L’elenco di tutte le indicazioni geografiche protette è disponibile nella banca dati eAmbrosia. Maggiori informazioni sono disponibili online sui regimi di qualità e sul nostro portale GIView.