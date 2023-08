Si terrà sabato 2 Settembre 2023, Vigilia di San Gerardo, su Largo Sant’Alfonso nella frazione di Materdomini

Caposele - Si terrà sabato 2 Settembre 2023 Vigilia di San Gerardo, a Caposele su Largo Sant’Alfonso nella frazione di Materdomini, la quarta edizione del Festival degli Artisti di Strada dedicato a San Gerardo, Santo protettore delle mamme e dei bambini, che si festeggerà nella prima domenica di settembre. Un Festival completamente dedicato ai più piccoli che l’Amministrazione Comunale di Caposele da anni sponsorizza e porta avanti, con l’idea di accogliere al meglio e far divertire proprio i bambini in vista di una delle giornate più importanti dell’anno per la comunità.

Ad esibirsi, a partire dalle ore 20.00, lungo le strade della frazione tanti artisti tra cui il Duo Farfalle danzanti, l’Armonia del fuoco, il Giocoliere Dinamico, lo Spettacolo delle bolle, il Giocoliere Equilibrista e vari trampolieri. Saranno inoltre presenti gonfiabili e tanto altro. Presenza speciale, con musica itinerante, sarà quella della Contur Band, che allieterà la serata durante le esibizioni. Una festa per tutti, aspettando i festeggiamenti religiosi del giorno successivo in onore di San Gerardo Maiella.

