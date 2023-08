Concerti gratuiti

Grande attesa per il concerto di LDA (Luca D’Alessio) che si esibirà lunedì 4 settembre a Pratola Serra per l’unica tappa irpina del tour 2023.

In occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni, oltre al giovane D’Alessio, per il 2 settembre è programmato il concerto di Lele Blade, mentre per il 3 settembre il concerto degli AGaba.

Il consigliere comunale Francesco Musto prevede un concerto carico di energia e grazie all’instancabile impegno del comitato festa, si prevedono tre serate all’insegna del divertimento.

LDA nonostante l’età – appena vent’anni – si è già fatto conoscere e apprezzare nel panorama musicale italiano, collezionando ben quattro Dischi d’oro e un Disco di platino. Già all’età di 13 anni, infatti, LDA ha iniziato a far musica, proponendo su YouTube brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo inedito, “Resta” e successivamente “Orizzonte”. Nel 2020 è stato uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo.

Nel 2022 è in gara nella trasmissione “Amici”, nel 2023 con il brano “Se poi domani” partecipa al Festival di Sanremo.

Dopo aver lanciato il singolo “Bandana”, certifica nuovamente un Disco d’oro; LDA ha pubblicato a maggio di quest’anno il suo album d’esordio che porta lo stesso nome. Il brano “Granita” è il suo nuovo singolo, un pezzo pieno di sorprese che si caratterizza per la grande freschezza.