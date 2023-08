Una volta completata l'istruttoria, saranno pubblicati gli esiti sul sito Projenia SCS.

CHIUSO L’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI NON VEDENTI E/O IPOVEDENTI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI, AL VIA LE ISTRUTTORIE DI SELEZIONI PER LE CANDIDATURE PERVENUTE.

Sono ben 35 le candidature pervenute in risposta all’ AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 30 DESTINATARI NON VEDENTI E/O IPOVEDENTI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI” emanato dallaProjenia SCS e ufficialmente scaduto il 28 Agosto 2023, alle ore 12:00.

Il progetto “L’Essenziale è Invisibile agli Occhi”, finanziato dalla Regione Campania, mira infatti all’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità visiva anche attraverso i tirocini formativi extracurriculari, che partiranno entro il prossimo mese di novembre.

Entusiasmo e gratitudine espresse da parte di tutto lo staff di progetto ed in particolare dall’Amministratore Unico dott. Luca Mauriello il quale in una nota sottolinea “Siamo grati per le numerose candidature ricevute nonché per l’entusiasmo e l’interesse dimostrato sinora da parte di tutti gli Enti Pubblici (Ambiti Sociali, Comuni, Cpi, ecc.) e delle Associazioni regionali che si sono mobilitate per promuovere l’iniziativa presso le persone con disabilità visiva, residenti in Regione Campania”.

Nei prossimi giorni, la Projenia SCS darà inizio alla fase di istruttoria per la valutazione delle domande ricevute mediante apposita commissione guidata da un legale e da esperti di politica attiva del lavoro. Il team valuterà attentamente ogni candidatura secondo i criteri di selezione emanati dal bando. Una volta completata l’istruttoria, saranno pubblicati gli esiti sul sito Projenia SCS.

Per coloro i quali risulteranno idonei si configurerà un percorso professionale personalizzato, quale criterio imprescindibile ed in linea con i principi base del collocamento mirato. I 30 candidati selezionati oltre a beneficiare dell’indennità mensile lorda di € 500,00, avranno l’opportunità infatti di acquisire preziose esperienze pratiche presso Enti pubblici e privati del territorio.

A tal fine si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni nella Short List dei Soggetti Ospitanti. È possibile consultare l’Avviso e scaricare la domanda di partecipazione al seguente link: https://www.projeniawork.net/portfolio-post/lessenziale-e-invisibile-agli-occhi-aziende/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Projenia SCS ai seguenti recapiti: Tel. 0824.1664441 – Email: staff@projeniawork.net.