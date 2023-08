Il premio ‘Cecatiello d’Oro’, l’atteso show di Francesco Cicchella e i fuochi piromusicali

Riceviamo e divulghiamo: Nota Stampa Pro Loco Paupisi

Domani, mercoledì, al Festival dei Sapori il premio ‘Cecatiello d’Oro’, l’atteso show di Francesco Cicchella e i fuochi piromusicali

Ormai ci siamo! Mercoledì 30 agosto chiude il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50° Sagra del Cecatiello che sta andando in scena a Paupisi da venerdì 25 agosto. Sono state giornate di enogastronomia, cultura, divertimento ed ospitalità organizzate dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, Gal Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata-Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, parrocchia Santa Maria del Bosco, ‘Motomaniaci’ e Rete Destinazione Sud. Evento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ che rientra nella brandy identity “Campania.Divina”. E’ stato un weekend dove un boom di eno-gastronauti hanno ‘invaso’ Paupisi per assaporare il cecatiello, ma anche padellaccia, spezzatino, montanare e gli ottimi vini del Taburno. Anche lunedì 28 agosto, nonostante le condizioni meteo sfavorevolei, c’è stata una grande affluenza di visitatori.

Ora però i riflettori si accendono, in modo particolare, su domani (mercoledì 30 agosto), giornata storica per il paese visto che ricorrono i 50 anni dalla nascita della Pro Loco e quindi della Sagra del Cecatiello. “Il 30 agosto 1973, – spiega Dario Orsillo, presidente della Pro Loco – 40 cittadini di Paupisi si riunirono e costituirono la “Pro Loco Paupisi”… Sono stati 50 anni di tradizione, arte, cultura, promozione, enogastronomia e volontariato! E’ un compleanno speciale, – continua Orsillo – fatto di mezzo secolo di impegno per il territorio in modo appassionato, di tanti volti e sorrisi, tradizioni e sguardi verso il futuro della nostra Paupisi. Pensiamo per questo che il modo più bello e verace per festeggiarlo sia con tutta la comunità e si è deciso di festeggiare i 50 anni della Pro loco assieme ai 50 anni della nostra Sagra del Cecatiello.

La giornata celebrativa scelta sarà appunto il 30 agosto che chiuderà la 5 giorni del Festival: saranno consegnati diversi riconoscimenti ai componenti del primo consiglio direttivo e ai presidenti che si sono avvicendati nel corso di 50 anni e poi si conferirà il premio ‘Cecatiello d’oro’, istituito quest’anno per la prima volta, a dei cittadini paupisani che si sono distinti in diversi ambiti facendo conoscere il nostro piccolo paese in Italia e all’estero”. La manifestazione è prevista per le ore 21:00 di domani – mercoledì - in Largo G. De Marco, e sarà presentata dall’autore e conduttore Francesco Vitulano. Alle ore 22.00 inizierà l’attesissimo concerto musicale/comico con ingresso libero dello showman Francesco Cicchella.

Risate assicurate con il suo spettacolo che, dopo il grande successo del tour teatrale, sta girando l’Italia con il nuovo spettacolo “Bis! Summer Tour” e mercoledì sarà in piazza a Paupisi. Un one man show esilarante, nel quale si ritrovano i cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposerà insomma con la musica per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate. A chiudere la kermesse saranno gli spettacolari fuochi piromusicali che ogni anno attirano in paese migliaia di curiosi e appassionati. Quindi mercoledì 30 agosto a Paupisi dalle ore 19:00 si prevede una serata alquanto scoppiettante da non perdere.