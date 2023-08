Di seguito il comunicato:

“Il Direttivo del forum Giovani Grottolella con grande rammarico comunica che, a causa di circostanze impreviste, l’Evento “Il Pasto della Salamandra” previsto inizialmente nel centro di Grottolella nei giorni 31 Agosto, 1 e 2 Settembre è RINVIATO alle date 21/22/23 Settembre. La decisione è stata presa non a cuor leggero, ma in maniera unanime dai componenti del direttivo, consci dell’importanza delle motivazioni che ci hanno portato a tale conclusione, le quali vanno ben oltre la manifestazione.

Ci scusiamo per l’inconveniente, sperando di non aver recato disagi. Vi aspettiamo per festeggiare insieme il 21, 22 e 23 settembre.”